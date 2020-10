Dít was voor Linda de Mol het pijnlijkste moment in 20 jaar ‘Miljoenenjacht’

Maar liefst twintig jaar al mag Linda de Mol mensen in Miljoenenjacht verblijden met – meestal – een mooi geldbedrag. Maar het gaat helaas niet altijd bij alle kandidaten van een leien dakje. En daar baalt de presentatrice zelf af en toe ook behoorlijk van.

Aan het AD vertelt Linda de Mol welke kandidaten haar het meest zijn bijgebleven.

Op Twitter reageren kijkers regelmatig verbolgen als er wéér een mooi geldbedrag gaat naar iemand die al in een dik huis woont. Aan de krant vertelt Linda dat ze het ook het leukst vindt om te zien dat de prijs in sommige gevallen echt levens verandert. “Dat geldt zowel voor de thuiswinnaars als voor mensen die in de studio spelen”, aldus de presentatrice.