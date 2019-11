Linda de Mol: "Ik schaam me voor mijn rijkdom"

Linda de Mol hoeft zich over haar financiën geen zorgen te maken. Hoewel de presentatrice daar ontzettend dankbaar voor is, vindt ze haar rijkdom wel lastig. Ze heeft naar eigen zeggen dan ook last van zogenoemde ‘rijkdomschaamte’.

Dit onthult de 55-jarige Linda in de decembereditie van haar gelijknamige tijdschrift.

Heel veel mazzel

Geldzorgen heeft ze niet. En toch heeft Linda de Mol ook kopzorgen. Want ze laat weten dat ze zich extra schaamt voor haar riante leven, omdat ze haar werk ook nog eens ontzettend leuk vindt. “Als je nou neurochirurg bent en je hebt 10 jaar gestudeerd, vind ik het niet zo gek als je een goed salaris verdient. Maar ik heb toch ook gewoon heel veel mazzel”, verklaart Linda.

Hard werken

Toch benadrukt ze dat het haar niet zomaar is komen aanwaaien en dat ook zij vaak lange dagen maakt. Maar ook dat maakt haar niet uniek, onderstreept ze in haar column. “Ik werk wel hard hoor, maar ja, er zijn zo véél mensen die hard werken”, aldus Linda de Mol.

Ouderdom

Om haar menselijkheid nogmaals te onderstrepen, verklaart de succesvolle presentatrice dat ze ook merkt dat ze een jaartje ouder is. “Shoots voor films of programma’s die tot 3 uur ’s nachts duren trek ik niet meer. En nog zoiets: vroeger had ik een geheugen als een ijzeren pot, ik hoefde een tekst maar 2 keer te lezen en dan zat-ie erin. Heb ik ook niet meer”, verklaart Linda de Mol openhartig.

