Linda de Mol openhartig over spanning rondom haar nieuwe programma

Vanaf zaterdag 1 februari is het nieuwe programma Deze quiz is voor jou van Linda de Mol te zien op SBS 6. De presentatrice heeft hoge verwachtingen van de spelshow. Ze laat weten dat ze het heel jammer zou vinden als de quiz minder dan 700.000 kijkers trekt.

Deze quiz is voor jou is een programma waarbij 2 duo’s van bekende Nederlanders strijden om geld te verdienen voor 1 persoon in het publiek. Deze persoon kan het geld heel goed gebruiken, maar weet van tevoren niet dat er voor hem of haar gespeeld wordt.

Onder druk

Linda de Mol heeft de show zelf bedacht, nadat ze in het najaar van 2019 hoorde dat haar programma’s Weet ik veel en Oh, wat een jaar! niet mee mochten naar SBS. “Dat had ik eerlijk gezegd niet zien aankomen. Dat was heel lastig, want ik stond voor februari in de schema’s. Maar er was nog geen programma!”, aldus Linda.

Verwachtingen

Linda heeft de show dus razend snel moeten ontwikkelen, maar ze heeft er veel vertrouwen in. Dat blijkt wel uit de verwachtingen die ze uitspreekt bij De wereld draait door. Toen ze daar woensdagavond te gast was zei ze: “We hopen richting het miljoen te gaan. Maar ik houd met alles rekening. We staan tegenover Wie is de mol?, waar 3 miljoen mensen naar kijken. Het heeft geen enkele zin die groep te bewegen naar ons te gaan kijken. Dus we moeten het hebben van de mensen die nooit in dat programma zijn gekomen.”

