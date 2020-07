Linda de Mol maakt statement en prijkt in bikini op gloednieuwe cover

14 jaar geleden sierde ze voor het laatst in bikini de cover van haar eigen maandblad. En nu gaat Linda de Mol opnieuw ‘met de billen bloot’.

“Om een statement te maken, moet ik met mijn 55 jaar en 78,3 kilo met de billen bloot’, vertelt Linda de Mol in de nieuwe Linda. De onzekerheid over haar lichaam heeft ervoor gezorgd dat ze – net als heel veel vrouwen – nooit in bikini op vakantiefoto’s staat.

‘Doen mam, echt!’

“Mijn kinderen weten al dat ze me echt niet in mijn bikini moeten fotograferen omdat ik mezelf dan zo dik en lelijk vind dat ik de foto’s meteen wis”, vertelde ze eerder in Ladies Night. Maar na 14 jaar staat ze tóch opnieuw in bikini op de cover van haar eigen maandblad. Al ging dit niet zonder slag of stoot, want Linda twijfelde heel erg. Het was haar dochter die zei: zei ‘Doen, mam! Echt! Echt! Ik word ook stikonzeker van al die afgetrainde types op social media, hartstikke goed, zo’n statement.’