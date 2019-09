Linda de Mol vertelt openhartig over onzekerheid en zenuwen

Van Linda de Mol verwacht je misschien niet dat ze zenuwachtig of onzeker is, gezien alle jaren ervaring die ze heeft. Toch laat de presentatrice weten dat daar niks van waar is en vertelt ze openhartig dat ze ook best onzeker is over haar uiterlijk en werk.

Aan tafel bij Jinek geeft Linda toe dat ze voor de start van haar programma’s Ik hou van Holland en Postcode Loterij Miljoenenjacht af en toe een nachtje wakker heeft gelegen. En ook over haar uiterlijk kan ze best eens onzeker zijn. Wel vindt de presentatrice het belangrijk om hier eerlijk over te zijn.

“Ook ik ben af en toe onzeker”, begint ze in een gesprek met NU.nl. “En ik denk met mij wel 75 procent van de vrouwen. Dus juist dat benoemen, dat zeggen en dat delen met elkaar, is volgens mij heel erg belangrijk”, vertelt ze. Linda staat erom bekend open te zijn over de cosmetische behandelingen die zij laat doen. Ook maakt ze geen geheim van haar afvalpogingen en haar gewicht.