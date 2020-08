Droevig nieuws voor Linda Hakeboom: toch uitzaaiingen gevonden

“Een rotdag”, noemt Linda Hakeboom deze maandag. Ze heeft van het ziekenhuis gehoord dat er toch uitzaaiingen zijn gevonden. Eerder deze maand liet ze nog weten het positieve nieuws te hebben dat er geen uitzaaiingen waren gevonden.

Ze deelt het droevige nieuws via Instagram Stories.

Begin augustus ging Linda naar het ziekenhuis om een knobbeltje in haar borst te onderzoeken. Het bleek borstkanker te zijn.



Ze vertelde toen in een video: “Ik ben al de hele dag aan het nadenken over hoe bizar het is dat je in één week tijd gaat van: niets aan de hand, naar zo ongeveer feestvieren dat je maar één tumor hebt. Het is heel bizar allemaal, maar voor nu is dat wel echt goed nieuws. Het betekent alsnog wel chemotherapie en operatie, dus dat is nog heel spannend, maar voor nu is het wel even feest.”

Borstkanker Linda Hakeboom toch uitgezaaid

Toch kreeg ze vandaag slechts nieuws te horen. “Vandaag is een rotdag…”, schrijft ze. “Er zijn helaas toch uitzaaiingen gevonden.”

De presentatrice probeert positief te blijven. “Ik ga nog steeds moedig voorwaarts, maar ik kan niet ontkennen: het is best even slikken als de hele situatie voor je gevoel steeds een stukje erger wordt.”

Ze sluit haar bericht af met een boodschap aan haar volgers: “Check jezelf! Echt doen!”

Zelfonderzoek van je borsten: wel of niet doen? Dokter Rutger legt uit

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress