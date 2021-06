Linda Hakeboom moet weer 6 maanden aan de chemo: “Echt een domper”

Een flinke teleurstelling voor Linda Hakeboom (35), die vorig jaar de diagnose borstkanker kreeg. Ze moet weer zes maanden aan de chemotherapie. Dat laat ze weten via social media.

Het ging de afgelopen tijd goed met Linda. Zo was ze onlangs te gast in de talkshow Beau, waarin ze voor het eerst met haar terug gegroeide haar te zien was. Helaas heeft de documentairemaakster slecht nieuws te horen gekregen.

Op Instagram Stories begint ze haar verhaal: “Goedemorgen lieve allemaal, ik heb een beetje een rare dag. Ik ga zo weer naar het ziekenhuis, na een hele tijd daar niet te zijn geweest. Ik ben vier weken een soort van vrij geweest van de kanker en dat voelde heel lekker. Ik heb ook heel veel mensen gezien die ik al een lange tijd niet gezien had en genoten van het weer.”

Zes maanden chemotherapie

Ze vervolgt: “Nu voelt het een beetje als een domper, want ik ga weer aan de chemotherapie, voor zes maanden lang. Dus dat is wel weer een heftig vooruitzicht, juist als je je nu weer even goed voelt. Ik heb er ook heel weinig zin in, als ik eerlijk ben. Maar aan de andere kant moet het ook gewoon gebeuren en we gaan het gewoon weer doen. Ik zie wel weer hoe ik me ga voelen.”

Kans op achtergebleven kwaadaardige cel

Nadat ze dit bericht op Instagram Stories plaatste, stroomden de vragen binnen. Ter verduidelijking voegt ze aan haar verhaal toe: “Ik krijg wat vragen over de chemo die ik nu ga krijgen. Ten eerste: nee, de kanker is niet terug! Gelukkig. Ik krijg deze aanvullende chemo omdat er altijd een kans is dat er ergens in mijn lichaam een kwaadaardige cel achtergebleven is. Omdat er bij de operatie nog wat kwaadaardige rotzakjes zijn gevonden, moeten we daar toch vanuit gaan.”

Net zo goed kankervrij

Ze legt uit: “Zo’n celletje is niet zichtbaar op scans, dus eigenlijk weten we niet of dat wel of niet zo is. Ik kan net zo goed volledig kankervrij zijn op het moment. Maar mocht er nog iets zitten, dan is er een iets grotere kans dat het niet meer terug komt als ik deze chemo ook nog neem. Het sluit het niet uit, maar het maakt de kans wel groter en daar doe je het toch voor.”

Chemo light

Over de chemo vertelt ze: “Het is wel een iets lichtere chemo, ze noemen het ‘chemo light’, het gaat niet met een infuus maar met pillen die je zelf thuis mag nemen. Bij de ene persoon valt ’t allemaal reuze mee. De ander heeft er zoveel last van dat-ie er vroegtijdig mee moet stoppen. En eigenlijk alles daartussenin.”

Behoorlijk spannend

Linda kan niet voorspellen hoe het gaat lopen en daarom vindt ze het behoorlijk spannend: “Mijn lichaam heeft natuurlijk al erg veel klappen gehad het afgelopen jaar. Hoe dan ook zijn er weer bijwerkingen en is het spannend. En ook een vervelend gevoel dat er naar alle waarschijnlijkheid weer veel vermoeidheid bij komt kijken, net nu ik me weer lekkerder voelde. Maar ja, je gaat in de trein zitten en ziet wel waar de rit je brengt.”

Marilucia: ‘Borstkanker; het heeft me ook iets positiefs gebracht’

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: BrunoPress.