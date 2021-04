Joke (54) heeft kinderen, maar was liever kinderloos gebleven. Ze zou haar kinderen voor geen goud willen missen, maar het moederschap is haar achteraf gezien te zwaar gevallen. “Ik heb het gevoel dat er nooit ruimte is geweest voor mijn eigen ontwikkeling.”

Joke: “Ik heb drie zoons van 34, 32 en 21 en ik houd van ze, maar als ik de tijd kon terugdraaien dan was ik kinderloos gebleven. Vriendinnen kijken me raar aan als ik dat zeg, alsof het een verboden onderwerp is. Toch ben ik er open over, zelfs naar mijn kinderen toe. Laatst nog, met mijn oudste zoon. Die moest lachen en zei: ‘Ma, jij kunt toch niet zonder ons’ en daar heeft hij helemaal gelijk in: ik zou mijn zoons inderdaad niet kunnen missen, maar toch, als ik alles opnieuw kon doen…”

“Kinderen hebben is niet zaligmakend, vind ik. Al dacht ik hier anders over toen ik 12 was en zeker wist dat ik moeder wilde worden. Maar als ik toen wist wat ik nu weet, dan was ik er nooit aan begonnen: moederschap is een hele klus is en je ontvangt er geen gebruiksaanwijzing bij. Wat je er wél bij krijgt is gedoe, kopzorgen, kwetsbaarheid en onzekerheid. Immers, van te voren weet je nooit wat voor kind je krijgt en of het gezond en gelukkig is.”

Kwetsbaar

“Kijk, als je kinderloos bent hoef je je alleen maar zorgen te maken over jezelf en je eigen geluk. En misschien over dat van je partner, maar daar heb je allemaal nog wel een soort van controle over. Ik bedoel, als ik een beslissing moet maken kan ik zelf de risico’s calculeren en inschatten of ik ergens verstandig aan doe of juist niet. Maar ik ben er niet bij als mijn kind dat doet. En precies dat maakt dat je als ouder zo kwetsbaar bent: je geeft de controle over je eigen geluk uit handen. Als het met mijn kind heel slecht gaat, ben ik natuurlijk ook niet op en top gelukkig.”

Doodswens

“Om een voorbeeld te geven: mijn oudste zoon stond aanvankelijk licht in het leven, maar begon vanaf zijn 12de te worstelen met het leven. Nog steeds heeft hij om de zoveel tijd een doodswens. Vaak heb ik gedacht: hoe moet ik dit in vredesnaam oplossen, en twijfelde ik of ik het allemaal wel goed deed. Het heeft me enorm veel energie gekost om te zorgen dat hij lekkerder in zijn vel ging zitten.

Mijn middelste heeft een lichte vorm van PDD-NOS, ook dat vergde extra inspanning. Mede door die PDD-NOS is er, tot mijn verdriet, zeven jaar geen contact geweest. Dat heb ik als heel moeilijk ervaren, maar gelukkig hebben we elkaar weer gevonden. En de jongste heeft ADHD. Kortom, het is bij ons thuis niet altijd gemakkelijk geweest. Sterker nog, we zijn met z’n allen door diepe dalen gegaan. Maar, begrijp me niet verkeerd hoor, uiteindelijk hebben we het allemaal gered en hebben we ook hele mooie momenten gekend. Onze band is heel sterk en daar ben ik trots op.”

Burn-out

“Toch blijft het ergens knagen dat ik door het moederschap niet alles uit mijzelf heb kunnen halen wat erin zit. Ik was altijd zo druk bezig met mama-zijn dat ik werd opgeslokt door de zorg voor het geluk van mijn kinderen. Soms vergat ik helemaal wie ‘Joke’ was; twee keer heb ik een burn-out gehad omdat ik mijzelf kwijtraakte in mijn pogingen om alle ballen hoog te houden – op het werk en thuis als moeder en partner.”

Meer ‘Joke’ zijn

“Achteraf denk ik dat als ik kinderloos was gebleven – mijn eerste kreeg ik op mijn 20ste – langer had gewacht met trouwen. Misschien was ik dan wel gaan studeren; vroeger droomde ik ervan om tolk te worden. Maar door alle drukte thuis is die droom er volledig bij ingeschoten. Sowieso heb ik het gevoel dat er nooit ruimte is geweest voor mijn eigen ontwikkeling waardoor ik me nooit helemaal heb kunnen ontplooien.”

“Ook niet toen ik eenmaal aan het werk was. Waar had ik in vredesnaam de tijd vandaan moeten halen om daarnaast nog cursussen te volgen of me bij te laten scholen? Het is vooral dát gevoel, het gevoel dat ik niet alles eruit heb gehaald wat erin zit, dat maakt dat ik – als ik alles over mocht doen – ervoor zou kiezen om minder ‘mama’ en meer ‘Joke’ te zijn.”

Interview: Paulijn van der Pot. Beeld: Shutterstock.