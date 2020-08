Linda Hakeboom deelt eerlijke foto vanuit ziekenhuisbed: “Het leven is niet altijd mooi”

Vrijdag deelde Linda Hakeboom heftig nieuws. Het knobbeltje dat ze eerder in haar borst had ontdekt, bleek kwaadaardig. Maandag is de presentatrice de medische molen van onderzoeken ingegaan. Vanuit haar ziekenhuisbed deelt ze een eerlijke foto.

“Life isn’t always pretty“, schrijft ze erbij.

In haar eerdere Instagrambericht liet Linda weten dat de komende tijd veel onderzoeken gedaan worden om te kijken wat er moet gebeuren. Maandag moest ze naar het ziekenhuis voor de eerste scans. “Het zijn bizarre dagen geweest. Nu ga ik de medische malle molen in”, vertelt ze in haar Instagram Stories.

Samen sterk

Ze laat weten dat ze best zenuwachtig is voor alles wat komen gaat. Gelukkig is haar vriend Rolf mee. “Dat scheelt de helft.” Op haar post stroomden maandagmiddag al snel honderden reacties binnen, zowel van mede-BN’ers als onbekende Nederlanders.

Carrière Linda Hakeboom

Linda is vooral bekend als presentatrice van het programma Rambam, waarin de makers op creatieve wijze onderzoeken of bepaalde zaken wel eerlijk zijn. Ook was ze te zien in Spuiten en slikken op reis en Linda’s mannen en maakte ze verschillende documentaires.

