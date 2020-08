Positief nieuws voor Linda Hakeboom: ze heeft geen uitzaaiingen

Een kleine week geleden deelde Linda Hakeboom dat ze is gediagnosticeerd met borstkanker. Gelukkig heeft ze vandaag positief nieuws gekregen: het ziekenhuis liet haar weten dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn in haar lichaam.

Linda deelt dit bericht met haar volgers via Instagram Stories.

Uitslag

Ze vertelt in de video:”Ik ben gisteren in het ziekenhuis geweest en heb de uitslag gekregen van alle testen. Ik heb eigenlijk het beste nieuws gekregen dat ik onder deze omstandigheden kon krijgen, namelijk dat er geen uitzaaiingen zijn. Ik ben al de hele dag aan het nadenken over hoe bizar het is dat je in één week tijd gaat van: niets aan de hand, naar zo ongeveer feestvieren dat je maar één tumor hebt. Het is heel bizar allemaal, maar voor nu is dat wel echt goed nieuws. Het betekent alsnog wel chemotherapie en operatie, dus dat is nog heel spannend, maar voor nu is het wel even feest.”