Linda Hakeboom deelt lichtpuntje in ‘belachelijk jaar van pandemie en kanker’

In augustus kreeg Linda Hakeboom verschrikkelijk nieuws. Het knobbeltje dat ze eerder in haar borst ontdekte, bleek kwaadaardig. Op Instagram deelt ze sindsdien alle pieken en dalen. Maandag heeft de presentatrice heel tof nieuws: de documentaire waar ze drie jaar lang aan heeft gewerkt, is klaar.

En die docu gaat over niemand minder dan make-upgoeroe Nikkie de Jager.

Maandag 28 december gaat de allereerste ‘YouTube Original’ van Nederland in première. Linda werkte jarenlang aan de videoserie. Ook toen ze middenin haar chemotherapie zat. Op Instagram plaatste ze maandag een bericht waar de trots- en blijheid vanaf spat. En terecht.

Lichtpuntje

“Ik ben on-ge-loof-lijk trots”, schrijft de presentatrice. Al was het een periode van vallen en opstaan, vult ze eerlijk aan. “Af en toe was het groen voor onze ogen, ik zeg het eerlijk. Maar, we did it!” Een grote première zit er gezien de harde lockdown helaas niet in, maar dat doet voor nu niet veel af aan de feestvreugde. “Voor mij is dit nu al een lichtpuntje in dit belachelijke jaar van pandemie én kanker hebben tegelijkertijd”, aldus Linda.

Eindelijk vrij

Ook Nikkie deelt op haar beurt op haar eigen social mediakanalen ook apetrots het nieuws en de trailer van de videoserie. “Dit jaar nam ik het heft en de controle over mijn verhaal in eigen handen, om eindelijk vrij te zijn”, schrijft de YouTubester erbij. Begin 2020 maakte de make-upgoeroe en WIDM-winnaar in een persoonlijke video bekend dat ze in het verkeerde lichaam geboren is.

