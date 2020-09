Bij Linda Hakeboom werd ongeveer een maand geleden borstkanker geconstateerd. In een interview met LINDA vertelt de presentatrice en documentairemaakster dat ze niet bang is voor de dood.

In het blad gaat Linda Hakeboom in gesprek met acteur Nasrdin Dchar. Nasrdin laat in het interview weten dat hij vooraf dacht dat hij zich moest inhouden met bepaalde vragen. “Gelukkig ben jij zo open en sterk dat je over alles wilt praten.” De heftige vraag: “Ben je bang voor de dood”, is er dan ook één die voorbij kwam in het interview.