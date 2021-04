Linda Hakeboom deelt pittig besluit: “Toch nog een half jaar chemo”

De tarotkaart die voor donderdag 8 april is getrokken is ‘Negen van Pentakels’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: een financiële meevaller of bijzonder gunstige ontwikkelingen en onverwachte buitenkansen. Een lot uit de loterij. Liefde: het vinden van die vriend voor het leven en/of de rijkdom die de relatie geeft. Werk: succes of winst. Men smeedt het ijzer als het heet is.

Ram

Snel geld uitgeven kan je vandaag meer opleveren dan een product of dienst. Maar er zijn risico’s. Speculeer alleen met geld dat je ‘over’ hebt, en wees daar eerlijk over. Heb je het wel ‘over’?

Stier

Niet alles wat blinkt is van goud. Schraap dus vooral even met je nagel over die denkbeeldige meevaller. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Is het – zeker weten – echt? Reden voor een feestje!

Tweelingen

Plannen die je vandaag maakt, zijn goed doordacht. Voor die dikke glimlach hoef je je geld vandaag niet daadwerkelijk uit te geven. Fantaseren over toekomstige aankopen is genoeg.