Linda Hakeboom gespannen voor operatie: “Ga van huilen naar lachen”

Linda Hakeboom gaat dinsdag onder het mes. De spanning voor haar operatie schrijft ze van zich af in een openhartig bericht op Instagram. Daarin beschrijft ze het behandeltraject voor haar borstkanker als ‘een eindeloze rollercoaster’.

De documentairemaakster baalt vooral van het feit dat ze zich door de operatie weer slecht zal gaan voelen, terwijl ze nu net is aangesterkt.

“Ik ga van huilen naar lachen en alles daartussenin. Het voelt als een eindeloze rollercoaster, dit proces van ziek zijn. Ik ga van extreem beroerd, naar vol goeie moed weer opkrabbelen, naar weer aftakelen en gewoon weer omhoog klimmen. Tijdens de chemotherapie ging dat iedere week zo en nu gebeurt het met wat grotere tussenpozen. Ik ben inmiddels alweer vier weken aan het aansterken en ik voel me lichamelijk zóveel sterker. Maarja. Morgen staat er weer een operatie op de planning… dus daar gaan we weer”, vertelt Linda.

Gordel vastmaken

Maar ze is moedig en ze houdt vol: “Het enige dat ik kan doen, is m’n gordel vastmaken en gaan zitten. Morgen is weer een nieuwe dag. En zo huil en zo lach ik me deze periode door. Liefde voor iedereen die wat liefde kan gebruiken vandaag, want ik heb zin om die weg te geven”, laat ze weten.

Dubbel gevoel

Op Instagram Stories vertelt ze waarom ze op ziet tegen de operatie: “Het is natuurlijk logisch dat je geen zin hebt in een operatie. Maar ik heb nu weer een beetje geroken aan hoe het voelt om een lijf te hebben dat kan bewegen en sporten. Ik voel me zoveel beter dan ik me in maanden gevoeld heb. Ook al is het een kleine operatie. Ik ga toch weer een beetje terug. Maar ik heb wel zin om de volgende stap te nemen. Het is heel dubbel, maar ik baal daar gewoon een beetje van, dat ik me morgen niet meer zo goed voel.”

Eerder uitgesteld

Afgelopen vrijdag liet Linda nog weten dat haar operatie niet doorging wegens een corona-uitbraak in het ziekenhuis. Het werd uitgesteld naar deze week. Ze vertelde over de operatie: “Het is een kleine operatie, maar de uitslag daarvan gaat wel heel erg zeggen hoe het met me gaat en hoe de chemotherapie wel of niet heeft gewerkt. Ze halen de tumor eruit en gaan kijken hoeveel kwaadaardige cellen erin zitten.”

