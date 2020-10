Linda Hakeboom vertelt openhartig over angst en verdriet rondom start chemotherapie

Linda Hakeboom start vandaag met chemotherapie. Op Instagram Stories vertelt ze voorafgaand openhartig over hoe ze zich voelt.

Linda heeft borstkanker met uitzaaiingen in de lymfeklieren. Eerder liet ze al weten dat ze de zwaarste vorm van chemotherapie zou krijgen die er voor borstkanker is.

Sinds Linda in augustus te horen kreeg dat ze borstkanker heeft, staat haar leven op z’n kop. Toch vindt ze telkens weer de kracht om haar volgers op de hoogte te houden van haar strijd. Ook nu weer, nu ze aan het begin staat van haar chemotherapie. Op Instagram Stories vertelt ze: “Het is vandaag 1 oktober. Bizar genoeg is dat de start van borstkankermaand. En vandaag is de dag dat ik mijn eerste chemotherapie ga hebben.”

Checken, checken, checken

Dat Linda haar verhaal doet op social media, is niet alleen om haar volgers op de hoogte te houden. Ze doet het ook om bewustwording rondom borstkanker bij vrouwen te creëren: “Ik ben een tijdje stil geweest. Er gebeurt namelijk een hele hoop en dat is allemaal heel intens. Maar ik wilde vandaag toch nog even van me laten horen, ook om weer te benadrukken dat iedereen zichzelf moet checken. Je móét jezelf checken! Want waar ik nu doorheen ga… als je te laat bent… echt bespaar het je alsjeblieft!”

Bungeejumpen

Openhartig vertelt ze hoe ze er nu in staat: “En hoe het nu gaat? Het is echt heel bizar. Ik werd vanmorgen echt compleet in de war wakker. Het voelt een beetje alsof ik ga bungeejumpen en alsof ik naar een soort gapend gat kijk. En er is veel angst voor het daarin springen. Dat is wat ik nu voel. En gewoon verdrietig, dat ik heel ziek ga worden komende tijd. En tegelijkertijd beter. Het is moeilijk te beschrijven allemaal, maar ja, je kan niet anders.” Een aantal uur later deelt Linda een foto van zichzelf in haar ziekenhuisbed op Instagram. Haar volgers steken haar massaal een hart onder de riem.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress