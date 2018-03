Linda de Mol reageert zó op vervelende berichten over haar belastingadviseur

Linda de Mol is naar eigen zeggen ‘in shock’ van wat haar deze week is overkomen. Ze heeft vervelende berichten gekregen die te maken hebben met iemand die ze goed kent.

Het gaat om Frank, haar belastingadviseur. Hij heeft veel te maken met Linda en met haar vermogen.

Schrikken

Nu blijkt dat de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) eerder deze week bij haar belastingadviseur is binnengevallen. Hij zou allemaal illegale financiële dingen doen, al dan niet met het geld van Linda. Linda: Frank doet al meer dan 25 jaar mijn financiële zaken. Vanuit die relatie is hij onbezoldigd lid van de Raad van toezicht van mijn stichting. Als blijkt dat hij bewust grote fouten heeft gemaakt kan daar natuurlijk geen sprake meer van zijn.” Toch wil ze nog niet te snel oordelen over haar werknemer. “Iemand is naar mijn mening onschuldig tot zijn schuld is aangetoond!”

Frank is ook belastingadviseur van veel andere BN’ers, zoals dj Tiësto, Patricia Paay en model Kim Feenstra.

Bron: AD. Beeld: ANP