Linda (35) is teamleider in een zorginstelling voor demente ouderen, met ook een afdeling voor patiënten uit het ziekenhuis. In deze tweede golf werd de instelling opnieuw geraakt door corona.

“Omdat we het risico op corona zo klein mogelijk willen houden gaan de dementerende bewoners, voordat ze bij ons komen wonen, eerst twee weken in quarantaine op een speciale locatie. De deur gaat op slot, maar binnen heeft de bewoner alle bewegingsruimte om zo ‘normaal’ mogelijk te kunnen leven. Natuurlijk is er ook 24 uur hulp aanwezig. Helaas heeft twee keer verhuizen wel een enorme impact op de ouderen. Je merkt dat echt aan hun fysieke en mentale gezondheid. Ook de afwezigheid van familie in deze fase is echt een gemis.

Advertentie

Soms gebeurt het wel eens dat een bepaalde afdeling voor twee weken in quarantaine moet. Dan kunnen de bewoners niet naar de binnentuin en krijgen ze alleen via beeldbellen medische zorg. Je merkt dan dat ze heel snel achteruit gaan. De ‘loopruimte’ van een patiënt die nog wacht op de uitslag, proberen we zoveel mogelijk te beperken. Als ze echt niet op hun kamer kunnen blijven, omdat ze fysiek niet ontzettend ziek zijn bijvoorbeeld, sluiten we een woongroep van 10 bewoners af. Zo beperken we alsnog de besmettingen en hebben zo weinig mogelijk mensen in het huis er last van. Ondertussen kan de mogelijk besmette patiënt redelijk normaal doorleven, zonder opgesloten te zitten.”

Geen nieuwe mensen

“Tijdens de eerste golf hadden we niet ontzettend veel last van corona. Er mocht alleen geen visite komen en we konden onze bedden niet vullen. Doordat alles op slot zat, mochten we namelijk geen nieuwe mensen ontvangen uit het ziekenhuis of de thuissituatie. Dat is nu gelukkig anders. We hebben wel gezien en geleerd dat de rust die ontstond juist heel goed was voor de dementerende bewoners. Er kwamen geen klusjesmannen, er waren geen fysieke medische behandelingen en familie kwam niet op elk gewenst moment binnenwandelen. Hierdoor konden de bewoners rustig eten en was er een hele andere, positieve sfeer op de afdelingen.

We mogen nu weer mensen opnemen uit het ziekenhuis of vanuit een thuissituatie. Soms brengen deze mensen helaas corona met zich mee. We zijn namelijk nog maar de enige instelling in onze regio met een ‘gewone afdeling’ (naast de afdelingen voor dementerende ouderen) waar we patiënten uit het ziekenhuis of vanuit een thuissituatie op kunnen nemen. Vaak moeten deze mensen snel bij ons geplaatst, omdat ze ruimte moeten maken in het ziekenhuis of omdat er thuis een crisissituatie ontstaat. Als ze bij ons komen, is de uitslag van de coronatest nog niet altijd bekend. Dat is een dilemma: aan de ene kant snappen we dat ziekenhuizen plaats moeten maken voor nieuwe patiënten, maar aan de andere kant willen we natuurlijk niet dat onze afdelingen besmet raken.”

Quarantaine-kantoor

“Wanneer het duidelijk is dat een bewoner corona heeft, wordt diegene overgeplaatst naar een speciale corona-afdeling. Laatst gebeurde er iets onverwachts: er was geen plek meer op een corona-afdelingen in de buurt. Toen heb ik de kantoren van de teamleiders opgeruimd en ingericht voor de bewoonster. We zetten een bed, gezellige plantjes en lampjes neer zodat ze zich thuis zou voelen. Wij kunnen echt wel een ander werkplekje vinden en zij had het echt nodig om rond te kunnen lopen. Zo zie je dat corona je ook na laat denken over creatieve oplossingen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: eigen foto