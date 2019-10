Lingo-fans opgelet: er is zojuist héél leuk nieuws bekendgemaakt!

Toen op 26 augustus de eerste aflevering van het vernieuwde ‘Lingo’ werd uitgezonden, was het nog maar de vraag of het programma net zo populair zou worden als voorheen. Inmiddels is daar echter geen twijfel meer over mogelijk: het woordspelletje trekt gemiddeld 644.00 kijkers per aflevering en is daarmee één van de populairste programma’s in de vooravond.

SBS6 heeft dan ook besloten om een tweede seizoen van het programma te bestellen.

Razend populair

“We hebben het programma in eerste instantie voorzichtig besteld omdat het toch even spannend was of het spelletje na vijf jaar afwezigheid echt zou aanslaan,” zo legt Directeur Televisie Marco Louwerens uit. “Inmiddels is het echter overduidelijk dat het spelletje opnieuw razend populair is bij jong en oud waardoor het bestellen van een tweede seizoen voor de hand ligt.”

Mét Jan

Volgens Louwerens doet Jan Versteegh het zó goed, dat hij ook in het tweede seizoen als presentator te zien zal zijn. “Om de fans nog meer plezier aan Lingo te laten beleven, werken we nu ook nog aan mobiele/online doorvertalingen. Ik hoop onze kijkers een enorm plezier te doen met het komende seizoen en de nieuwe mogelijkheden van het spel.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP