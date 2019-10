Nieuw record: deze 'Lingo'-tweeling doet al voor de 8e keer mee

Hoewel Lingo nog maar pas terug is op tv is er nu al een team dé sensatie van het programma. Het gaat om de tweeling Eefje en Marloes van Helvoort uit Heesch.

De zussen blijven maar winnen en doen dinsdag zelfs voor de achtste keer mee aan Lingo. Dat is een record. Nooit eerder mocht een team zowaar terugkomen.

Advertentie

Geen talenknobbel

De tweeling heeft niet per se iets met taal. “We zijn allebei arts. Marloes is nu arts in opleiding in de psychiatrie in Nijmegen en ik doe onderzoek naar artrose in Utrecht”, vertelt Eefje aan Omroep Brabant.

Wat dan hun geheim is? Eefje: “We zijn een goed team, misschien ook omdat we tweelingzussen zijn. Maar je hebt ook veel geluk nodig. In de eerste aflevering stonden we tegenover een stel dat al voor de vijfde keer meedeed. Toen ze tegen ons moesten spelen, trokken ze elke keer een rode bal. Dat geluk moet je ook hebben.”

Lieve reacties

Inmiddels doet de tweeling dus voor de 8e keer mee en hebben ze tot nu toe al € 7440,- verdiend. Ook mochten ze 2 reischeques meenemen van € 1500,- per stuk.

Op Twitter grappen kijkers dat Eefje en Marloes de komende 300 jaar nog te zien zijn. Maar er zijn ook lieve reacties van mensen die de tweeling veel succes wensen.

Maarre, de komende 300 jaar zien we die tweeling dus? #lingo — Roos (@Rosaliefes) October 7, 2019

Haha wat een leuke meiden!! Die gun ik het wel! Verfrissend, een team dat niet elke keer elkaar high fives geeft #Lingo — Kevin (@televisiegozer) September 30, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Omroep Brabant. Beeld: ANP