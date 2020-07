Het is zover: 2 maanden later dan verwacht worden vrijdag de lintjes uitgereikt

Het was even wachten, maar eindelijk is het dan zover voor onder meer choreograaf Lucia Marthas, acteur Hans Kesting en zanger Dirk Scheele. De lintjes worden vrijdag uitgereikt. Jan Smit, de jongste gelauwerde van dit jaar, kreeg donderdag het lintje al in handen.

Normaliter worden de lintjes uitgereikt tijdens de Lintjesregen. Dit is op de laatste werkdag voor de verjaardag van de koning. Maar dankzij het coronavirus ging dat dit jaar niet door. Gelukkig waren de mensen die geëerd werden met een lintje al wel van dit heugelijke nieuws op de hoogte gebracht.

Lintje in 2020

De coronacrisis heeft voor de ceremonie wel wat roet in het eten gegooid. De lintjes konden immers niet op de oorspronkelijke dag opgespeld worden. Maar de crisis heeft geen invloed gehad op wie dit jaar een lintje in ontvangst mag nemen. Er was namelijk al lang voordat dit speelde een besluit genomen of iemand in aanmerking kwam voor deze eer.

Jan Smit

De Volendamse Jan Smit mocht het lintje donderdag al in ontvangst nemen. Met zijn 34 jaar is de zanger de jongste die dit jaar een lintje mocht ontvangen. Hij liet op Twitter al vol trots weten dat hij de koninklijke onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau kreeg.

Vanavond kreeg ik officieel mijn Koninklijke onderscheiding als ‘Officier in de orde van Oranje Nassau’! pic.twitter.com/OYKmu6xiPz — JAN SMIT (@JanSmit) July 2, 2020

Ceremonie in Concertgebouw

De ceremonie zal vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur gehouden worden in het Concertgebouw. Vanwege de 1,5 meter mogen de lintjes dit jaar niet opgespeld worden door burgemeester Halsema. Daarnaast mag er slechts 1 gast mee per ontvanger om de ceremonie bij te wonen.

Bron: RTL Boulevard, Beeld: Brunopress