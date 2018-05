Liplezers buigen zich over wat prins Harry te zeggen had en hij is niet voor niets de populairste prins

Nu Meghan en Harry in het huwelijk zijn getreden en de festiviteiten achter de rug zijn, rest de media niets dan terug te blikken op de zonovergoten dag. Wat vooral tot de verbeelding spreekt: wat zou het stel tegen elkaar gezegd hebben?

Geen wonder dus, dat meerdere liplezers in Engeland zich over deze kwestie hebben gebogen. Wat blijkt (als zij het goed hebben gezien…)? Prins Harry had vooral veel lieve én grappige dingen te zeggen tegen zijn bruid.

Allereerst bedankt Harry zijn vader, omdat hij Meghan naar het altaar begeleidde, met de simpele woorden: “Thanks, Pa.” Dan draait hij zich naar Meghan en zegt bewonderend: “You look amazing. I’m so lucky.”

Tijdens het ritje in de koets zou Harry tegen zijn kersverse vrouw hebben gefluisterd: “Nu kan ik wel een borrel gebruiken”. Zij was alleen maar onder de indruk van het toegestroomde publiek en zei dingen als: “Wat lief. Moet je kijken wat een mensen.”

Broers

Volgens de NOS zou er overigens ook nog een onderonsje tussen Harry en William zijn geweest, toen ze samen in de kapel stonden te wachten op Meghan. “Is ze er al?”, vroeg Harry aan zijn oudere broer. “Nee, nog niet. Ik weet het eigenlijk niet”, reageerde die vervolgens. “Moeten we eigenlijk al opstaan?” En dan wordt de spanning van die dag wel heel duidelijk: “Voordat ik grijs word graag”, zou Harry nerveus hebben geantwoord.

Bron: Elite Daily, Cosmopolitan, Sunday Express, NOS. Beeld: ANP