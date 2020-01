Lisa zorgt fulltime voor beste vriend Hugo die lijdt aan zeer ernstige ME: "Ik kan hem niet voor dood achterlaten"

In 2018 leerden Lisa Galesloot (30) en Hugo Rijpstra (30) elkaar in een Facebookgroep over ziek zijn kennen. Hugo vroeg of iemand hem kon helpen met het regelen van eten, want daar was hij zelf te ziek voor. Anderhalf jaar later zorgt Lisa letterlijk 24 uur per dag voor Hugo, die lijdt aan een zeer ernstige vorm van ME.

Zijn beide ouders overleden op jonge leeftijd en broers of zussen heeft Hugo niet.

“We hadden veel gelijkenissen en al snel een goede klik”, begint Lisa. “En we kwamen erachter dat we heel dichtbij elkaar wonen.” Omdat Hugo door zijn ziekte zelf niet meer kon koken, besloot Lisa dat te doen. “Ik bereidde het eten thuis voor en ging 2 keer per week met wel 30 bakjes heen en weer. Zo kon hij in elk geval gezond eten.”

Lisa was in die tijd zelf herstellende van een ziekte, Hugo is al heel erg lang ziek. “ME is een heel complexe hersenziekte, met vaak een grillig verloop. Kort gezegd ontregelt ME alle systemen in je lichaam, en dan met name het autonome zenuwstelsel. Het is een erkende neurologische aandoening, maar het stigma rondom de ziekte is er nog ontzettend”, vertelt Lisa.

Dat is ook 1 van de redenen dat Lisa inmiddels fulltime voor Hugo zorgt. “Behandelaren noemen het een bizarre situatie, maar kunnen niks voor hem doen. Het is dan ook heel slecht gesteld met de zorg voor ME-patiënten in Nederland. Artsen kennen de ziekte niet of amper en weten niet wat ze met de situatie aan moeten. En van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg red.) heeft Hugo 0 zorguren toegekend gekregen. Zij stellen dat de fysieke aandoeningen die Hugo heeft geen reden zijn dat hij zulke intensieve zorg nodig heeft. We worden letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd.”

Eindelijk duidelijkheid

10 jaar geleden kreeg Hugo te maken met de eerste symptomen van ME. Lisa: “Hij heeft ontelbaar veel ziekenhuizen en doktoren gezien, maar niemand wist wat er met hem aan de hand was.” Vorig jaar vielen alle puzzelstukjes eindelijk in elkaar.

Helaas worden de symptomen steeds erger en gaat het de laatste jaren steeds slechter met Hugo. Hij lijdt bijvoorbeeld aan zware inspanningsuitputting. Zodra hij zich inspant, gaat er iets mis in de energievoorziening van zijn lichaam. “Inmiddels is het zelfs zo erg dat voor Hugo naar de wc gaan gelijk staat aan een marathon rennen. Als ik hem (vloeibaar) eten geef, dan moet hij letterlijk na 1 hapje 5 minuten rusten. Eigenlijk gaat hij de hele dag over grenzen heen.”