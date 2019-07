OG3NE-zusjes delen emotioneel bericht op sterfdag van hun moeder

Het is een zware dag voor de zussen van OG3NE. Precies 2 jaar geleden overleed de moeder van de zangeressen aan de gevolgen van kanker. Lisa en Shelley delen een emotioneel bericht over het gemis.

“Vandaag leven we al 2 jaar met een gebroken hart…”, schrijft Lisa bij een prachtige foto van haar en haar moeder op Instagram. Isolde Vol-Malee overleed op 12 juli 2017 aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker.

Pijn

De herinneringen aan haar moeder zijn nog zo vers, dat ze zich bijna niet kan voorstellen dat haar moeder alweer 2 jaar geleden is overleden. “Ik kan het niet geloven… 2 jaar… aan de ene kant voelt het alsof we gisteren afscheid van je hebben moeten nemen, de pijn wordt niet minder. Je leert je slechts groot te houden voor de buitenwereld en sóms ga je er bijna zelf in geloven.”

Rouwen

Toch voelt 2 jaar voor Lisa als een eeuwigheid. Helemaal als ze denkt aan alle verdrietige, uitputtende momenten en alle prachtige, mooie tijden waarin ze zich kapot-wensten dat hun moeder erbij was. “Het is een trieste dag, buiten huilen de wolken met ons mee. Rouw is liefde, omgezet in gemis.”

Niet meer compleet

Ook Shelley deelt een prachtig bericht. “12 juli 2017… Een dag die ons leven compleet zou veranderen. Nu 2 jaar geleden en wat voelt dat moeilijk om te geloven. Al 2 jaar lang zien we niet meer jouw prachtige gezichtje, horen we niet meer jouw lieve stem en voelen we niet meer jouw warme aanwezigheid om ons heen.”

Ze vertelt dat de zusjes hun moeder nog elke dag missen. “Het is niet voor te stellen hoeveel jaren we nog gaan meemaken zonder jou. Maar daar ga ik vandaag niet over nadenken. Vandaag is het weer even 12 juli 2017… Ik mis je.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP