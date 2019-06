Op déze locatie vond de sprookjesbruiloft van Katja Schuurman en Freek van Noortwijk plaats

Katja Schuurman (44) en haar kersverse echtgenoot Freek van Noortwijk (30) gaven elkaar vrijdagavond het jawoord op een prachtige locatie. Dit hele weekend feesten ze door met vrienden en familie om het huwelijk te vieren.

De sprookjesbruiloft was op de Noordoostpolder (Flevoland) bij de bij recreatiepark Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg. Dat werd duidelijk tijdens het ingeplande persmoment waarop er foto’s gemaakt konden worden van Katja en Freek. Een woordvoerster van het recreatiepark bevestigt dat de bruiloft daar was, maar wil er verder niks over kwijt. Tegenover de aanwezige Nederlandse pers zegt Katja over de prachtige locatie: “Kijk om je heen, hoe mooi is het hier?”

Een goed feestje gevierd

Met een tamelijk schorre stem zegt de kersverse bruid: “Ik heb de hele avond staan kletsen met iedereen en staan dansen met iedereen.” De gasten overnachten in tipi’s in een heus tipi-dorp. “Zelfs de vrienden die nooit kamperen stonden vanochtend met een hele grote lach naast hun tipi in het zonnetje’’, aldus Katja.

Helemaal verliefd

Het koppel staat de pers te woord maar ze kunnen het niet laten om elkaar om de paar minuten een kus te geven. Er moet zelfs een korte onderbreking worden ingelast omdat Katja’s lipgloss van haar lippen was gekust. Vriendin, getuige én visagist Angelique moest het bijwerken. En dat is niet gek, want de stralende Freek vertelt vervolgens: “Ik meen het oprecht, ik had het niet verwacht, maar ik zag jou aan komen lopen en ik was gewoon helemaal misselijk van verliefdheid.”

Wat het stel verder nog gaat doen vandaag? “Alleen maar dansen, feesten, eten, drinken…”, zegt Katja terwijl ze dromerig wegloopt op blote voeten.

Bron: AD. Beeld: ANP