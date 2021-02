Of je Wie is de mol? nu volgt of niet: de buitenlandse locaties zijn hoe dan ook keer op keer overweldigend mooi. Maar daar gaat uiteraard heel wat zoekwerk aan vooraf.

Een verlaten kasteel of klooster, prachtige rotssteden, een oud treinmuseum… De kandidaten bevinden zich iedere aflevering opnieuw op de bijzonderste plekken. Dit 21ste (!) seizoen zijn ze in het wonderschone Tsjechië.

Indrukwekkend

Inmiddels zijn er vijf afleveringen uitgezonden en zijn de kandidaten al op heel wat mooie plekken geweest. Zo vond de allereerste opdracht plaats in een verlaten kasteel in Jaroslavice. Dit dorpje ligt in de regio Zuid-Moravië, in het oosten van Tsjechië. Het kasteel is gebouwd in de 16e eeuw en is een van de vele indrukwekkende monumenten van Tsjechië.

Verder checkten de kandidaten in bij het Anybody Hotel, een hotel met kamers waarvan in de inrichting is geïnspireerd op verschillende films waaronder James Bond. En een aantal kandidaten kanode door de Punkva grotten met prachtige stalactieten en stalagmieten.

Research team

Voor het vinden van deze bijzondere plekken bekijkt het zogenoemde ‘research team’ talloze locaties. Kennis is tenslotte macht, niet waar? In de officiële Wie is de mol?-podcast verklapt presentator Rik van de Westelaken (49) dat dit maar liefst 200 tot 300 locaties per seizoen zijn. “Dat zijn plekken waar we opdrachten kunnen uitvoeren, maar ook waar ik de presentatie zou kunnen doen”, legt hij uit. “Dat zijn vaak mooie, schilderachtige plaatjes die soms ook al iets met de opdracht te maken hebben. Daar wordt echt over nagedacht.”

Overlast

Maar je kunt zoveel plannen als je wilt, het is altijd maar de vraag wat je in die landen aantreft. “We hebben een paar keer hele mooie plekken voor ogen gehad en dan kom je daar aan en staan er gewoon bouwvakkers te timmeren aan een huis”, legt hij uit. Soms moet een take zelfs wel 20 keer over. “Niet alleen omdat ik een fout maak, maar ook omdat de omgeving niet meewerkt. Die plekken zien er altijd fantastisch uit, maar je moet net het juiste moment hebben. Dus het is heel veel geduld hebben.”

Bron: De Wie is de mol? podcast.