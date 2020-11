Asjemenou: keert Loeki de Leeuw nu écht terug op de beeldbuis?

Loeki de Leeuw, wie kent hem níet? Het welbekende figuurtje uit de Ster-reclames toverde altijd een lach op ons gezicht. Het leeuwtje is al tijden niet meer op televisie, maar daar lijkt binnenkort dan toch écht verandering in te komen.

Dat meldt Ster-baas Frank Volmer vrijdagavond.

Nostalgie

Oh, de nostalgie! Loeki de Leeuw werd leven ingeblazen door animator Joop Geesink, die de leeuw in 1952 als mascotte voor de KLM ter ere van het Nederlands elftal ontwierp. Loeki maakte de overstap naar televisie in het begin van de jaren zeventig, toen er nieuwe wettelijke vereisten kwamen voor televisiereclame. De kijker thuis moest vanaf toen duidelijk onderscheid kunnen maken tussen programma’s en reclame, wat bewerkstelligd werd met een korte bumper die aan het begin en eind van het reclameblok getoond werd. Deze rol mocht Loeki vertolken.