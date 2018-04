Gisteravond was de eerste aflevering van ‘Gorden & Estelle: Weg Ermee!’ te zien op tv. In dit programma laten de twee het luxeleven achter zich en gaan ze met verschillende groepen op budgetvakantie.

Gordon en Estelle sluiten zich aan bij vriendengroepen, stellen, vrijgezellen en collega’s, die ze laten zien dat je met weinig geld ook een leuke vakantie kunt hebben. Deze week reisden ze samen met een damesvoetbalelftal uit Tilburg naar Winterberg.

Met een partybus gingen ze op weg en sliepen ze in een spotgoedkoop huis. Natuurlijk gingen ze ook de piste op én waagden ze zich aan een ritje van de rodelbaan. Vooral de laatste activiteit leverde hilarische beelden én reacties op. Het was vooral Estelle die veel complimenten kreeg:

Hahaha. Het is enorm fout, maar toch lach ik hard. #gordonenestelle pic.twitter.com/QnwjtjQr6U

Estelle is on fire😂💪💪 #gordonenestelle

Heerlijk genoten van @GordonHeuckerot en @estellecruijff even verstand op nul en gewoon lachen. #GordonEnEstelle #wegermee

Ik vind @estellecruijff best grappig. Mijn haar zag er uit als een stronk andijvie. #gordonenestelle

Ik moet gieren om Estelle. Voorspelbaar misschien maar ze is leuk. #sorrynotsorry #gordonenestelle

estelle : als ik vermist word gebruik dan niet mijn profiel foto want daar zitten zoveel filters overheen dat niemand me gaat herkennen 🤣🤣🤣 #gordonenestelle

#gordonenestelle die Estelle is eigenlijk best leuk. Eerlijk is eerlijk.

— Heleen Bervoets (@HeleenBervoets) 5 april 2018