Nederland vol lof over toespraak van Roxane van Iperen tijdens Dodenherdenking

Schrijfster Roxane van Iperen krijgt veel lof voor haar toespraak Stemmen uit het diepe tijdens de Nationale Dodenherdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Ze weet met haar voordracht de juiste snaar te raken.

Ongehoorde oorlogsleed

“Toevallige slachtoffers, toevallige daders. Dimlichten op het verleden, nog voordat de feiten in kaart zijn gebracht. Een doodlopende groef die ons ervan weerhoudt verder af te dalen, omdat dat te pijnlijk is. Afdalen, niet alleen in de geschiedenis – ook in onszelf”, leest ze voor. In de voordacht richt ze zich op al het ongehoorde oorlogsleed. “Twee minuten stil zijn zonder de bereidheid álle stemmen aan te horen, is je adem inhouden en blijven steken in een oppervlakkig verhaal.”

Niet-weten

Er ontstond volgens haar na de oorlog een opbeurend zelfbeeld op basis van ‘niet-weten’. “Niet-weten hoe woorden tot een geoliede vernietigingsmachine leidden, waarin velen onmisbare raderen waren. Niet-weten van de trauma’s van de vogelvrijverklaarden, wier stemmen merendeels en letterlijk in rook opgingen. Niet-weten als bron van misplaatste weemoed over vervlogen tijden, waaruit ook hedendaagse politici nog gretig tappen.”

Gisten tot het pijn doet

De terugkerende ophef over delen van onze geschiedenis bewijst volgens Roxane dat een collectieve identiteit, als de al bestaat, niet kan leunen op een incompleet verhaal. “Of het nu gaat over trauma’s van de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, de koloniale tijd, Srebrenica, de Molukkers of de veteranen: de last van het onbedwongen verleden wordt pas verlicht als de mythe plaatsmaakt voor weten. Dat vergt rouwarbeid. Afdalen, stil zijn en álle stemmen aanhoren, ook de diepste uithalen van smart en van angst.” Ze sluit de toespraak af met de ‘bloedmooie zin’: “Morgen vieren we de vrijheid, vandaag mag het gisten tot het pijn doet.”

“Brok in mijn keel”

Met haar toespraak maakt ze veel indruk. De reacties stromen binnen. “Wat was Roxane van Iperen meesterlijk. Wat een eerlijkheid, wat een woede, wat een waarheid”, reageert cabaretier Claudia de Breij. Ook anderen zijn onder indruk. “Wow. Respect voor dit gedicht. Bijna muziek. Nogmaals wow” en “Brok in mijn keel. Herkenbaar. Ben te jong om er bij geweest te zijn, maar oud genoeg om de verhalen van mijn oma gehoord te hebben”, klinkt het op Twitter.

De hele toespraak van Roxane van Iperen is hier te lezen.

Lovende reacties

#dodenherdenking indrukwekkend Roxanne van Iperen! Prachtig het Indonesische “Onze Vader” — Jeannette Moorman (@jeannettoorman) May 4, 2021

‘Morgen vieren we de vrijheid. Vandaag mag het gisten tot het pijn doet.’ – Roxanne van Iperen #dodenherdenking Een bloedmooie zin pic.twitter.com/XiuMhVt4r6 — Anri van Toor (@AnriToor) May 4, 2021

Wat zijn de toespraken/gedichten/voordrachten (Roxanne van Iperen, Amara van der Elst en André van Duin) van dit jaar sterk en prachtig! #dodenherdenking2021 #dodenherdenking https://t.co/56WHuuQVhS — Lisa (@LNevesGoncalves) May 4, 2021

Roxanne v.Iperen had veel eerder uitgenodigd moeten worden bij de #dodenherdenking

Elk woord herkenbaar. — JMI (@JMI91363942) May 4, 2021

#dodenherdenking Wat een fantastische indrukwekkende pijndoende toespraak van Roxanne van Iperen. — Karin van der Beek (@Pamuka88) May 4, 2021

Wat was @roxanevaniperen meesterlijk. Wat een eerlijkheid, wat een woede, wat een waarheid. #dodenherdenking — Claudia de Breij (@claudiadebreij) May 4, 2021

Brok in mijn keel. Herkenbaar. Ben te jong om er bij geweest te zijn, maar oud genoeg om de verhalen van mijn oma gehoord te hebben. Zij was nuchter in haar oordeel over de oorlogsjaren. Dat oordeel week nogal af van die in de geschiedenisboekjes. — Gerrit Riezebos (@gerritriezebos) May 4, 2021

Kan het niet beter verwoorden.

Hoop dat de lezing online komt.#dodenherdenking2021 — perspectief (@veranderwens) May 4, 2021

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei. Beeld: Brunopress