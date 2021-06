Het regent lof voor prinses Amalia na terugstorten toelage: “Krijg er kippenvel van”

Geen fijne vrijdag voor prinses Beatrix: in de middag is onze voormalig koningin geopereerd aan een middenoorontsteking. Gelukkig is alles goed gegaan en verwachten de artsen dat de prinses zaterdag weer naar huis mag.

De ingreep vond plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat meldt de Rijksinlichtingendienst.

Beatrix geopereerd

De 83-jarige Beatrix had een zogeheten cholesteatoom in haar linkeroor. Dat is een hardnekkige vorm van een middenoorontsteking, waarbij de botjes in het middenoor aangetast worden. Die ontsteking kan uiteindelijk leiden tot gehoorverlies; niet fijn!