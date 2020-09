Logeerhuis van Linda’s autistische zoon (14) ging dicht door corona: “We konden thuis geen kant op”

De epidemie van de afgelopen maanden heeft op allerlei fronten grote gevolgen gehad. Ook in de psychische gezondheidszorg. Daar weet Linda (41) alles van: haar autistische zoon Joep (14) zou naar een logeerhuis gaan, maar de instelling sloot halverwege maart de deuren.

Dat had voor Joep, maar ook voor de rest van het gezin verstrekkende gevolgen

Al snel daarna volgde ook de school van Joep, evenals die van zijn zusje Lola (12) en broertje Tygo (8). Ineens zat het gezin dag en nacht met z’n vijven thuis. En dat was lang niet altijd even makkelijk. Linda: “We kunnen de kinderen niet met z’n drieën alleen laten. Daardoor sta je als ouder continu aan om te zorgen dat het niet escaleert.”

Door zijn autisme is het voor de oudste zoon van Linda en Nick (44) lastig om contact te maken en te (onder)houden met andere jongeren. Eens per maand zou hij daarom een weekend naar een logeerhuis gaan voor jongeren met onder meer autisme. Niet alleen voor hemzelf, maar ook om wat meer rust binnen het gezin te creëren voor zijn ouders en Lola en Tygo.

Thuis is thuis

Dat liep iets anders dan gepland. Linda: “Joep heeft behoefte aan structuur en een vast dagritme. Dan weet hij waar hij aan toe is en zit hij het lekkerst in zijn vel. Is die vastigheid er niet, zoals de afgelopen maanden het geval was, dan moet Joep ontzettend schakelen. Voor iemand met autisme is thuis echt thuis. Leren doe je op school, niet op dezelfde plek waar je normaal gesproken je vrije tijd doorbrengt.”

In korte tijd was de wereld van Joep door het thuisonderwijs en maandenlang thuis zijn met zijn ouders, broertje en zusje zó veranderd; dat bracht chaos in zijn hoofd. “Dan trekt hij zich terug op zijn kamer of kan hij boos worden om hele normale vragen of kleine dingen”, vertelt Linda. “En dan klapt het eerder met Lola en Tygo. Die deels wel begrijpen hoe dat komt, maar van zo’n situatie ook boos en verdrietig kunnen worden.”

Machteloos

Doordat de spanning tussen de kinderen af en toe hoog op kan lopen, is het voor Linda en Nick niet te doen om even samen de deur uit te gaan. Dat zorgde in de maanden dat het hele gezin thuis zat regelmatig voor een gevoel van machteloosheid. Linda: “We konden geen kant op, maar we konden de situatie ook niet zomaar veranderen. De kinderen zijn 8, 12 en 14. Dan moet je echt wel even weg kunnen voor een blokje om met de hond. Maar dat ging bij ons thuis niet. Ons gezin houdt altijd rekening met het autisme van Joep, maar sinds maart waren we daar eigenlijk continu mee bezig.”

Altijd alert

“Als ouder ben je 24/7 alert dat de kinderen elkaar niet in de haren vliegen en dat het escaleert. Je staat continu aan, wat zorgt voor stress. En ook emoties spelen dan een rol.” Ook in de zomervakantie had Linda daar nog last van. “Pas aan het einde van de tweede week vakantie kwam ik een beetje tot rust. Dan merk je ineens hoe die alertheid in je systeem zit.”

Inmiddels heeft Joep kennisgemaakt in het logeerhuis, dat gelukkig weer open is, en kijkt het gezin positief vooruit. Binnenkort gaat hij er zijn eerste weekend slapen. Linda: “Het is al heel fijn om af en toe een kleine break te hebben. Dat geeft ons en de jongste twee wat meer rust. En dan kunnen mijn man en ik na al die maanden eindelijk weer eens samen uit eten.”

Beeld: eigen foto Linda