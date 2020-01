Lolbroeken organiseren verlate babyshower voor Delphine Boël

Delphine Boël is inderdaad de buitenechtelijke dochter van koning Albert II. Eindelijk gerechtigheid voor de inmiddels 51-jarige Belgische kunstenares.

Om te ‘vieren’ dat de DNA-test nu de waarheid heeft onthuld, organiseert een stel lolbroeken een verlate babyshower voor Delphine.

Babyborrel voor Delphine

Al zeker 10.000 mensen hebben zich ingeschreven voor het ludieke Facebook-evenement ‘(Late) babyborrel voor Delphine | Babyshower pour Delphine‘, dat op zaterdag 1 februari fictief plaatsvindt in het koninklijk paleis in Brussel. Op de pagina van het evenement worden hilarische reacties geplaatst. “Een flinke dochter van 64 kilogram en en 1 meter 68 groot”, klink het bijvoorbeeld. En een fotograaf biedt zich aan om foto’s te maken van de ‘pasgeborene’: “Een newborn-reportage en nieuw familieportret mag volgens mij niet ontbreken.”

Jarenlange rechtszaak

De advocaat van de voormalige koning van België maakte dinsdagavond de uitslag van de DNA-test bekend. Delphine Boël beweerde al sinds 1999 dat zij zijn dochter was. In 2013 maakte ze er een rechtszaak van. En ze heeft nu dus haar gelijk gekregen. In de jaren 60 had Albert een affaire met Delphines moeder, Sybille de Sélys Longchamps. En uit een DNA-test van haar ‘juridische vader’, zakenman Jacques Boel, bleek al dat hij niet haar biologische vader was.

Prinses en erfenis

Of Delphine nu ook de titel van prinses krijgt, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat zij aanspraak kan maken op de erfenis. Maar Delphine gaf in eerdere interviews aan dat het haar niet om het geld gaat. “De wonden zijn te diep. Ik wil gewoon een duidelijk wettelijk kader om mijn leven en dat van mijn gezin te beschermen.”

Bron: Facebook, AD. Beeld: Brunopress