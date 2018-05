Déze dame en heer zijn bekroond tot beste dubbelgangers van Meghan en Harry

Meer dan 3.000 dubbelgangers van prins Harry en Meghan Markle uit heel Europa hebben zich aangemeld voor de wedstrijd om verkozen te worden tot de beste lookalikes van het koninklijk paar.

De Britse Rhys Whittock en Spaanse Inmaculada Santisteban Serrano zijn er met de winst vandoor gegaan.

Jury

Vliegmaatschappij EasyJet organiseerde deze zoektocht naar de beste lookalikes van prins Harry en zijn Meghan. Meer dan 3.000 hoopvolle mensen namen deel aan de wedstrijd. De jury beoordeelde de deelnemers op hun gelijkenissen, hun koninklijke houding én het huwelijksaanzoek.

Tour

Alle finalisten werden naar Londen gevlogen om deel te namen aan de laatste fase van de enorme zoektocht. Daar kregen ze allemaal de ‘Royal EasyJet-ervaring’ inclusief retourvluchten, accommodatie, eten en vervoer tijdens het verblijf. Ook werden ze getrakteerd op een Buckingham Palace-tour en Madame Tussauds-tickets.

Prijs

Het stel Rhys Whittock (34) en Inmaculada Santisteban (34) werd door de jury dus het best beoordeeld en gingen er met de winst vandoor. Ze hebben een jaar lang gratis vluchten van EasyJet gewonnen. “Mijn familie en vrienden hebben vaak gezegd dat ik op de jonge prins leek, maar ik dacht zeker niet dat ik de winnaar zou worden”, geeft Rhys toe.

Beroemde vrouw

Ook Inmaculada had niet verwacht dat ze zou winnen. “Dat ze mij vergelijken met de toekomstige bruid is oprecht een eer. Ik voel me gevleid dat ik ben verkozen tot beste dubbelganger van een van de meest beroemde vrouwen ter wereld.”

Libelle Royale: Prins Harry heeft eindelijk déze bijzondere persoon in Meghans leven ontmoet:

De leukste artikelen van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP