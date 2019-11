Dít is het inkomensverschil tussen de mannelijke en vrouwelijke topvoetballers

Vlak voor het vrouwenvoetbal WK in 2019 gaf de KNVB de OranjeLeeuwinnen een extra steun in de rug: hun inkomen zou gelijkgetrokken worden met die van de mannen. Een mijlpaal.

Toch betreft de vergoeding die door de KNVB wordt verhoogd alleen de commerciële vergoeding. Dat is de vergoeding die de spelers krijgen voor hun deelname aan reclame- en campagne-uitingen. Dus ondanks de stijging in populariteit van vrouwenvoetbal, doen hun salarissen dat nog niet echt. Het leek al te mooi om waar te zijn.

Australië

De nieuwe overeenkomst startte direct na het WK en loopt door tot en met het EK 2021 in Engeland. Van 2021 tot 2023 zal de commerciële vergoeding stijgen tot het niveau van de mannen. Begrijp het niet verkeerd: het is al een flinke stap vooruit voor de Oranje toppers, maar de kloof is nog lang niet gedicht.

Bij de speelsters in Australië is dat wél het geval: deze week is bekend gemaakt dat hun nationale ploeg een nieuwe cao heeft gekregen. Hierbij worden hun salarissen op een gelijke manier verdeeld tussen de ‘Socceroos’ (mannen) en ‘Matildas’ (vrouwen); maximaal 100.000 Australische dollar. Óók hun commerciële inkomsten stijgen.

Onzekerheid

In Spanje staken de vrouwen al: op 16 en 17 november ligt de competitie in Spanje stil. Dat lijkt een probleem te vormen voor de Nederlandse speelsters. Lieke Martens en Stephanie van der Gragt spelen namelijk bij Barcelona, Sari van Veenendaal keept bij Atlético Madrid, Jennifer Vreugdenhill keept en Mandy van den Berg speelt bij Valencia, Merel van Dongen bij Real Betis en Selena Babb bij Huelva. De speelsters willen een minimaal salaris van 16.000 euro per jaar, een minimaal aantal uren en een regeling bij blessures of zwangerschap. Want ben je als speelster zwanger, dan kun je nu gewoon ontslagen worden. Iets waar Van Dongen tegen pleit.

Vrouw vs. man

Enfin, wat is het verschil? Sportnieuwswebsite Goals and Glamour somde de inkomsten van de 4 best verdienende Nederlandse speelsters op. Daniëlle van de Donk zou bij Arsenal zo’n 40.000 euro per jaar verdienen volgens Manchester Evening News. Teamgenoot Vivianne Miedema zit mogelijk op een hoger bedrag bij de club. “Ik ben pas 21 en kan nog 10 jaar mee”, liet ze VI weten.

Shanice van de Sanden valt onder één van de grootverdieners met haar salaris van ongeveer 162.000 euro bij Olympique Lyon, weet The Irish Times. Daar is ze de teamgenoot van de best verdienende voetbalster ter wereld: de Amerikaanse Alex Morgan, wie een halfmiljoen per jaar verdient. En dan hebben we natuurlijk nog FC Barcelona-aanvalster Lieke Martens. Volgens sportkrant AS zou ze 200.000 euro per jaar exclusief de sponsorcontracten verdienen. Loonwijzer bevestigt dit inkomen van Martens.

De Jong

Tegelijk geeft Loonwijzer ook de salarissen van de best betaalde Nederlandse mannelijke voetballers. Frenkie de Jong zou een van de best betaalde Nederlandse voetballer zijn: de voetballer bij FC Barcelona zit op 20.834.000 euro per jaar. Een vergelijking tussen de 2 Nederlandse toppers die in Spanje spelen bij dezélfde club (Martens en De Jong) doen dus uitwijzen dat het verschil meer dan 100 keer zo groot is.

Toekomst

Voor nu accepteren de bond en de speelsters dat er van de kant van de UEFA/FIFA een verschil bestaat tussen de vergoedingen met de mannen. Maar dat verschil zou in de ogen van de KNVB binnen afzienbare tijd steeds kleiner moeten worden en uiteindelijk verdwijnen. En daar hebben ze in ieder geval in Australië al een grote verandering in gebracht.

Matthijs de Ligt mag met zijn 13.888.000 per jaar dan goed betaald krijgen als topvoetballer, toch krijgt hij huiswerk van zijn vriendin AnneKee Molenaar:

