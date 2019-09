Loretta Schrijver vindt het jammer dat 'Koffetijd' een suf imago heeft

Al bijna 10 jaar is Loretta een van de vaste gezichten van Koffietijd. Met veel plezier werkt ze aan dit programma, maar ze vindt het suffe imago zonde.

Ze vindt het jammer dat het programma niet altijd de eer krijgt die het volgens haar verdient.

Schaamte

“Er wordt helaas weleens wat laatdunkend over gedacht. Zo onterecht”, vertelt de presentatrice in een interview met AD. Volgens Loretta staan bekende Nederlanders niet te popelen om aan te schuiven in het programma. Ze zegt zelfs dat sommigen zich zelfs schamen als ze bij Koffietijd te gast zijn. “Al is dat gelukkig minder geworden dan een paar jaar terug.”

Vroege vogel

Loretta zelf vindt het een prachtig programma en is dan ook nog lang niet uitgekeken. “Het is zo veelzijdig, waarom zou ik iets anders willen? Het enige wat je kan nekken is dat vroege opstaan. De wekker gaat dagelijks om 5.30 uur”, zegt ze. “Dat went nooit.”

Nieuwe uitdaging

Toch is ze wel met andere dingen bezig. Zo maakt ze een uitstapje naar het nieuwe programma The masked singer, dat binnenkort op televisie te zien is. Loretta zit in de jury en moet samen met Gerard Joling en Buddy Vedder en Carlo Boszhard raden wie de gemaskerde ster is. “Ik dacht: ik ben oud genoeg om ook eens iets te roepen.”

Het programma The masked singer is vrijdagavond 27 september voor het eerst te zien om 20.30 uur bij RTL4.

Bron: AD. Beeld: ANP