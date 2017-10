Waarom ik mijn bijnaam eerst een belediging vond, maar nu het mooiste wat er is

Elsbeth Drijver (50) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze twee zoons (15 en 12) en een dochter (14).

Lotje

André en ik hebben elkaar leren kennen bij de Postcodeloterij, waar we een blauwe maandag werkten als telemarketeer. We belden mensen die hun lidmaatschap hadden opgezegd, om ze over te halen toch weer mee te doen. Desnoods met één enkel lotje. Na het werk gingen we samen vaak nog wat drinken en we raakten bevriend. Het duurde nog een jaar of 2 voordat we verkering kregen, maar vanaf het moment dat we uren hadden gezoend op de Parade in Amsterdam was het aan tussen ons. En ongeveer vanaf dat moment noemde André me Lotje. Aangezien de naam Elsbeth in de verste verte niet op Lotje lijkt, concludeerde ik dat hij me van Lotje getikt vond. Dat had hij namelijk weleens geroepen. Ik vond het wel lief klinken, eigenlijk. Liever dan Elsbeth, in elk geval.

Tot we een keer knallende ruzie kregen. Ik denk dat ik zwanger was en we midden in een verhuizing zaten. Voor mij genoeg ingrediënten om te ontploffen. Toen André me sussend (bozer kun je me niet krijgen) Lotje noemde, schreeuwde ik dat ik dat een ongelooflijke belediging vond, dat het allemaal aan hem lag en dat ik toch zeker niet getikt was. Dus: hoe dúrfde hij me zo te noemen?

En toen viel het stil.

“Hoezo?” vroeg de liefde van mijn leven. “Je bent toch mijn lot uit de loterij?”

Elsbeth

