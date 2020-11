Dus tóch: dit weten we over het lot van Ludo Sanders uit ‘GTST’

Zou hij dan toch dood zijn? Het is dé vraag waar menig Goede tijden, slechte tijden-kijkers al weken over speculeren. Ludo Sanders is namelijk al een lange tijd weg. Maar inmiddels hebben we het antwoord voor je.

Dus pas op voordat je verder leest: dit artikel bevat een boel spoilers.

Als je de afgelopen weken ook zo in spanning hebt gezeten, kun je nu opgelucht adem halen. In de aflevering van 1 december is namelijk te zien dat Ludo Sanders nog leeft! Zijn familie is er heilig van overtuigd dat Ludo is overleden. Terwijl ze druk bezig zijn met het verdelen van zijn erfenis, krijgt de kijker heel andere informatie.

We zien in de aflevering van 1 december namelijk ineens Ludo, op een boot. Wat er allemaal is gebeurd en waarom hij zich daar schuilhoudt, is nog onduidelijk. Maar voor alle fans van de slechterik van Meerdijk, is dit in ieder geval goed nieuws.

Wie is de mol?

Er wordt volop gespeculeerd over het (tijdelijke) vertrek van de acteur. Waarom moest hij GTST verlaten? Was dat echt voor de soap, of had hij zijn eigen redenen? Vanuit verschillende hoeken klinkt de theorie dat Ludo, of eigenlijk Erik de Vogel, mee zou doen aan het volgende seizoen van Wie is de mol?.

De mol

Het duurt nog even voordat we zeker weten of die theorie klopt. In januari begint het nieuwe seizoen van Wie is de mol?. Dan zal duidelijk worden of Erik de Vogel inderdaad meedoet aan het programma, en misschien wel in de voetsporen treedt van Jeroen Kijk in de Vegte.

Erik de Vogel is al ruim 20 jaar samen met zijn tegenspeelster: Caroline de Bruijn. Libelle sprak met haar in de rubriek ‘Wanneer heb je voor het laatst?’.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws. Beeld: Rtl.