Deze loterijwinnaar heeft geluk én een beetje pech tegelijk

Als je een geldprijs wint dan heb je eigenlijk alleen maar mazzel. Toch is het voor Charles ook een beetje droevig.

Leeftijd

De man won een prachtige prijs. Al jaren doet hij mee met een loterij, waar het de bedoeling is dat je 5 getallen goed raadt. Het lukte hem. Dat is ontzettend bijzonder, want de kans op een juiste voorspelling is 1 op 1.813.028 miljoen. Zijn winst: ongeveer 21.000 euro per jaar, elk jaar van zijn leven. Maar Charles is al 92 jaar oud.

Dat was leuk

Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt in een zuivelfabriek en hoopte elke week weer, als hij meespeelde met de loterij, dat hij iets zou winnen. Nooit won hij meer dan 5 euro. Nu is hij al op leeftijd. Hij had het dan ook graag anders gezien, want tja, inmiddels heeft hij niet meer zoveel aan de belofte van het geldbedrag. Als hij jonger was geweest, dan had het uit kunnen lopen tot een ontzettend hoge prijs. “Dat zou nog net iets leuker geweest zijn”, aldus Charles.

Congrats Charles Svatos of #IowaCity. He won $25K A YEAR FOR LIFE playing @luckyforlifeUS. Tix bought at Gasby’s in #NorthLiberty. pic.twitter.com/iUTiLsrNAc — Iowa Lottery (@ialottery) 3 oktober 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock