Lotte (33): “In tijden van nood of paniek val je snel terug op je eetstoornis”

Lotte (33) is in behandeling bij Novarum voor haar eetstoornis. Door corona valt ze terug in haar oude eetpatronen: “Het voelt alsof ik drie stappen achteruit heb gezet.”

Lotte woont sinds kort weer bij haar moeder in. Niet bepaald hoe ze haar leven voor had gesteld voordat ze vier jaar geleden werd aangereden door een auto. Bij het ongeluk verbrijzelde haar knie en werd ze gedeeltelijk afhankelijk van een rolstoel. Het voelde alsof ze de grip over haar leven was verloren totdat ze de controle op een andere manier terugvond: ze ontwikkelde anorexia. Inmiddels is ze in behandeling voor haar eetstoornis, maar de coronacrisis is een obstakel op haar weg naar herstel: “Je moet het zo zien: iemand met een eetstoornis valt in tijden van crisis of paniek terug op haar eetstoornis.”

Chaos en onzekerheid

“Ergens vorig jaar kwam het besef dat ik hulp nodig had. Ik meldde me aan en na twee maanden wachten op een intakegesprek belandde ik op de wachtlijst. Vervolgens duurde het nog eens acht maanden voordat ik afgelopen januari met de behandeling kon beginnen. Nu leer ik nieuwe eetgewoontes te automatiseren. ‘Structuur’ is daarbij het sleutelwoord. Dat ging best aardig totdat corona de kop op stak. Ineens was niets meer normaal en alle structuur weg. Er ontstond een nieuwe situatie die zelfs voor mensen zonder (eet)stoornis onzeker is, laat staan voor mensen mét eetstoornis. En dat is precies het hele ding: een eetstoornis floreert bij chaos en onzekerheid. Je moet het zo zien: iemand met een gezin valt in tijden van nood of paniek terug op zijn gezin. Iemand met een eetstoornis valt in deze tijden terug op haar eetstoornis. Dat geeft een gevoel van controle.”