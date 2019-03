Model Lotte van der Zee (20) overleden

Het 20-jarige model Lotte van der Zee is woensdagavond overleden. Dat vreselijke nieuws delen haar ouders op Instagram.

Lotte werd op wintersportvakantie getroffen door een hartstilstand. Daarna lag ze een tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis en werd ze in coma gehouden.

Advertentie

Onwerkelijk

“Het is super onwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is, onze harten zijn gebroken”, schrijven haar ouders. “Nogmaals willen we jullie allemaal bedanken voor alle steun en hartverwarmende berichten.”

Lotte werd in 2016 verkozen tot Miss Teen Nederland en in 2017 tot Miss Teenager Universe waarmee zij wereldwijd de knapste tiener was.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram, ANP