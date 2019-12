Model Lotte van der Zee overleden aan ’Brugada-syndroom'

Fotomodel Lotte van der Zee uit Enschede overleed afgelopen februari plotseling tijdens een wintersportvakantie in Oostenrijk. Na een voorlopige autopsie maken haar ouders bekend dat ze waarschijnlijk het Brugada-syndroom had.

Het Brugada-syndroom verstoort de ‘elektrische activiteit’ van het hart waardoor er hartritmestoornissen kunnen ontstaan. Aan deze aandoening is het model vermoedelijk overleden.

Advertentie

Eerder dit jaar spraken wij Eugeniek, de moeder van Lotte al over dit plotselinge verlies, toen was nog niet bekend wat de doodsoorzaak was. Je leest het interview hier.

Openhartig interview

De vader en moeder van Lotte van der Zee, Bert en Eugeniek, vertellen in een interview met RTV Oost openhartig over de heftige tijd die ze achter de rug hebben. Hun dochter voelde zich een dag voor haar 20e verjaardag al niet goed. De volgende ochtend werd ze onwel en werd ze 45 minuten lang gereanimeerd. Met succes, maar na een week in coma te hebben gelegen in een ziekenhuis in München overleed ze toch aan de gevolgen.

Doodsoorzaak

Een zware periode, waarin Bert en Eugeniek ook professionele hulp krijgen, volgt. In die periode is er nog veel onduidelijkheid over de doodsoorzaak van Lotte. Het officiële rapport is er nog steeds niet, maar er wordt nu uitgegaan van het Brugada-syndroom. Dat syndroom kan volgens de ouders alleen bij leven worden vastgesteld, dus ze zullen dat nooit zeker weten. Wel is uit de autopsie gebleken dat ze verder gezond was.

Bedenkingen

Toch hebben de ouders nog steeds zo hun bedenkingen bij de doodsoorzaak van hun dochter. “Hoe ze zich toen gedroeg, dat was Lotte niet. Zelf hadden we het vermoeden dat ze misschien wel was gedrogeerd. Hoewel haar bloed feitelijk te laat is geprikt, wordt dit nog steeds onderzocht. De autopsie is overigens nog steeds niet afgerond. Ooit hopen we aan de weet te komen wat de exacte oorzaak is, maar wellicht moeten we leren leven met de vraagtekens”, zeggen ze daarover in het interview.

Herdenken

Kerst wordt een moeilijke periode voor de familie, ook omdat het helemaal “Lottes feestje” was. Begin volgend jaar gaan ze weer terug naar de plek waar Lotte overleed. Op 20 februari willen ze Lotte in Westendorf herdenken, maar hoe ze dat precies gaan doen weten ze nog niet. “Je moet er doorheen. Anders krijgt dit nooit een plekje”, sluit Lottes moeder af.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Rtvoost.nl. Beeld: ANP