Overleden Lotte van der Zee krijgt gedenkteken op Oostenrijkse berg

De familie van Lotte van der Zee heeft donderdag stilgestaan bij haar verjaardag met een mooi gedenkteken. Het model, dat vorig jaar plotseling overleed, zou vrijdag 21 jaar zijn geworden.

Van der Zee, in 2017 uitgeroepen tot mooiste tiener van de wereld, overleed op 6 maart vorig jaar op 20-jarige leeftijd. Ze kreeg een hartstilstand toen ze met haar ouders op vakantie was in Westendorf in Tirol.

Maart 2019

Al van jongs af aan gaat het gezin skiën in Westerdorf. In 2019 sloeg het noodlot toe: ze werd onwel in het hotel, raakte in coma en overleed even later in het ziekenhuis in München. Uit het autopsierapport blijkt dat ze vermoedelijk is overleden aan het zogeheten Brugada-syndroom: een aangeboren afwijking waarbij ritmestoornissen kunnen optreden.

Een ster

Ouders Berg en Eugeniek van der Zee keerden dit jaar terug naar het hotel. Ze kozen er bewust voor om in dezelfde kamer te slapen als waar Lotte onwel werd. Op donderdag legden ze samen met familie en vrienden een gedenksteen neer bij een kapel in het dorp, voorzien van haar geboorte- en sterfdatum. Dichtbij de plek waar Lotte stierf. Eenzelfde steen kreeg een plek bij het hotel terwijl tientallen witte ballonnen met gouden sterretjes daarbij de lucht ingingen.

Bron: Tubantia. Beeld: Brunopress