Wát een pechvogel: prijs van 2,9 miljoen valt op geannuleerd lot

Wat zal de man of vrouw die onlangs zijn of haar lot voor de Lotto Jackpot heeft geannuleerd balen. Daar is namelijk een geldprijs van 2,9 miljoen op gevallen.

Iemand uit de Brabantse gemeente Valkenswaard had nu heel, héél rijk kunnen zijn. Maar helaas…

Mislukte annulering

Loterij Lotto legt op hun site uit dat de betreffende pechvogel een lot kocht in een Albert Heijn in Valkenswaard, maar er vervolgens toch vanaf zag. Prima, want de medewerker kan een lot gewoon annuleren. Daar ging het alleen gigantisch mis. De annulering is mislukt en dus speelde het lot, inmiddels in de prullenbak beland, gewoon mee. En alsof de duivel ermee speelt, is de geldprijs van 2,9 miljoen exact op dát lot gevallen. “Onvoorstelbaar”, zegt een woordvoerder van de loterij hierover tegen het AD. “Dit is in de geschiedenis van de Lotto nog nooit gebeurd.”

5,8 miljoen

Helaas zijn de regels zo dat de geldprijs vervolgens niet naar iemand anders doorgespeeld kan worden. Er zit niets anders op: de Lotto heeft besloten dat de jackpot van 2,9 miljoen wordt teruggestopt in de prijzenpot en opgeteld bij de prijs van februari. De winnaar die op zaterdag 2 februari bekend wordt gemaakt, wint daarom het dubbele: 5,8 miljoen euro. Geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen.

Bron: Lotto, AD. Beeld: ANP