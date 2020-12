Het is natuurlijk goed om altijd je ogen open te houden voor oplichting en niet zomaar alles te vertrouwen. Maar dat je ook te ver kunt gaan in je wantrouwen, dat bewijst deze Australische lottowinnares.

Toen ze hoorde dat ze de Lucky lotteries mega jackpot-trekking van 20 november had gewonnen geloofde ze daar niks van. Ze dacht namelijk dat ze opgelicht werd. Dat terwijl ze wel gewoon zelf een lot voor de trekking had gekocht.

Wantrouwige lottowinnares

De lottowinnares ontving van de organisatie bericht na bericht over haar winst, maar die negeerde ze expres. Ze verwijderde de mails erover zelfs. “Ik had echt totaal geen idee. Ik had inderdaad een paar e-mails ontvangen, maar ik dacht dat het oplichting was. Dus ik verwijderde ze weer”, vertelt de vrouw naderhand.