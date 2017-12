Triest nieuws: Louisa von Trapp uit Sound of Music overleden

Nog geen 4 weken geleden kreeg de ‘The Sound of Music’-actrice Heather Menzies te horen dat ze een hersentumor had en ongeneeslijk ziek was. Gisteravond overleed de zangeres in bijzijn van haar familie op 68-jarige leeftijd.

“Ze was een actrice, een ballerina en genoot volop van het leven. Ze had geen pijn, maar bijna vier weken na de diagnose had ze er genoeg van”, vertelt haar zoon Ryan Urich aan TMZ.com.

The Sound of Music

Ze was amper 15 toen ze op de set van The Sound of Music stond. Een film die uiteindelijk 5 Oscars kreeg en veel roem. Ze speelde de rol van de op 2 na oudste dochter van kapitein Von Trapp en stond bekend om haar ondeugendheid.

We Mourn the Loss of Heather Menzies-Urich… https://t.co/dpuHJBoBWD pic.twitter.com/V3YqfNSCO3 — The Sound of Music (@SoundofMusic) 25 december 2017

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: rtlnieuws.nl. Beeld: iStock