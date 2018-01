Barbara zit in de trein met een Tom Cruise lookalike

Barbara (46) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze twee zoons (David, 12, en Louie, 9) en een dochter (Judy, 7). Ze probeert een romantisch weekend weg te plannen samen met Gaius.

Een love-weekend

Mijn collega Elselien en ik zaten samen in de trein naar huis en we hadden het over bestemmingen voor een weekend weg met de man. Ik ga namelijk één keer per jaar een weekend weg met Gaius, zonder kinderen. Dit keer zou ik ons weekendje regelen en de vraag was dus waarheen. Elselien had net een romantisch weekend Rotterdam gepland. Ik dacht over Berlijn en zat dat net te vertellen toen zich een jongeman bij ons voegde. Klein van stuk maar niet onknap, donker haar, leren jack, zonnebril op zijn hoofd. Een Tom – Top Gun – Cruise lookalike. Hij luisterde even mee en mengde zich toen in ons gesprek. Hij wist wel een locatie voor een weekend-met-je-lief, jazeker wel: Porto, dáár moesten we volgens hem zijn. Hij kon het weten want hij bleek piloot (!) en had al heel wat gezien hoor, van de wereld. Ik keek Elselien aan en zag de pret in haar ogen. We gaven onze romantische reisleider ruim baan en al snel wijdde hij uit over de pittoreske haven, de kleine visrestaurantjes met terras aan het water, de gekleurde lampjes erboven, de smalle straatjes en prachtige kerkjes. Tom-Top-Gun wilde mij wel rondleiden daar. “Ons”, verbeterde ik hem nog, want hij leek vergeten dat ik met Gaius zou komen. Ja, nee, dat snapte hij natuurlijk, uiteraard. Maar echt; Portugal was tóp voor een love-weekend en hij zou de weg wijzen. Toen moest ik eruit. Elselien keek me met lichte paniek aan toen ik opstond. Tom wist namelijk ook de meest romántische plekjes van Rotterdam…

Beeld: iStock.