Lovende reacties na debuut Jort Kelder als nieuwe host ‘Op1’

Na een zomer vol invallers is Jort Kelder komend seizoen de nieuwe host van Op1, naast Welmoed Sijtsma. De reacties op zijn optreden zijn alvast lovend.

‘Wat een kwaliteitsinjectie voor #Op1 met Jort Kelder’, klinkt het op Twitter.

Opvolger

Kelder vervangt Sander Schimmelpenninck, die opstapte omdat hij zijn rol als presentator te beperkt vond en meende dat het presenteren te veel tijd en stress kostte, zo vertelde hij in zijn podcast de Zelfspodcast. Vóór Jorts debuut als host was hij al vaak bij talkshows te gast. Hij presenteerde ook al programma’s voor NPO, zoals Buitenhof. Ook heeft hij wat gemeen met zijn voorganger Sander Schimmelpenninck: Jort is voormalig hoofdredacteur van magazine Quote, de functie die Sander momenteel vervult.

Energiek, doortastend en kritisch

‘Jort Kelder presenteert veel prettiger dan Sander; een hele vooruitgang. Welmoed komt nu ook beter tot haar recht’, klinkt het op Twitter. En: ‘Jort Kelder zit binnen het halfuur op het niveau-Pauw. Energiek, doortastend en kritisch. Wat een verademing.’ Kijkers waren wel even verward na de afsluiting van de talkshow; nadat Welmoed hem het woord geeft, stottert hij: “Dit was eh… Op1 heet het programma, toch?” ‘Of was dat een van z’n grapjes?!’, reageert een kijker.

