Lovende reacties van kijkers op ‘Onmogelijke duetten’ van Nick & Simon

In Onmogelijke duetten laten Nick & Simon de droom van Nederlandse artiesten uitkomen. Dankzij de nieuwste technieken komen zij oog in oog te staan met idolen zoals Prince, Frank Sinatra of David Bowie.

Het nieuwe programma van het Volendamse duo blijkt te scoren, want maar liefst 1,2 miljoen kijkers stemden er zondagavond op af. Ook regende het lovende reacties van kijkers op Twitter.

Nieuwste technieken

In Onmogelijke duetten krijgen 36 Nederlandse artiesten de kans om een duet te zingen en op te nemen met een artiest met wie ze normaal gesproken nooit zouden kunnen optreden.

Niets is te gek in dit programma. Het mag zelfs iemand zijn die niet meer leeft of onbereikbaar is. “Het is gemaakt met de nieuwste technieken, waardoor de artiesten opeens naast hun favoriete zanger of zangeres komen te staan”, legt Nick uit aan het AD.

Rapper Typhoon met Louis Armstrong

Rapper Typhoon mocht het spits afbijten. Hij koos voor een ‘onmogelijk’ duet met de in 1971 overleden Louis Armstrong. Typhoon heeft er hard voor gewerkt. Hij nam er zelfs speciaal nog wat extra zanglessen voor.

“Het is echt een keuze vanuit mijn hart. Ik ken het van huis uit eigenlijk. Hij deed me zo denken aan de zondagochtenden, gewoon de oude soul en jazz. Mijn vader speelde saxofoon en mijn moeder zong”, vertelde hij. “Ik vond het mooi om mijn achtergrond te eren.”

Green screen

Typhoon heeft het nummer samen met Eric van Tijn opgenomen. De clip is gemaakt met behulp van een green screen. “Het is heel gek, maar elke keer als het nummer begint, zie en voel ik hoe het is om er te staan met hem, dus elke keer krijg ik een glimlach op mijn gezicht.”

Sprakeloos

Typhoon was niet de enige artiest die een duet met zijn idool mocht opnemen. In de eerste aflevering zong ook Lisa Lois een prachtig duet met Adele, Ruth Jacoth met The Supremes, Sandra van Nieuwland met Elvis en Dinand Woesthoff met Willeke Alberti.

Kijkers zijn sprakeloos. Op Twitter staan alleen maar lovende reacties. “Wat een werk zit hierin en wat subliem gemaakt zeg”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Wat een heerlijk programma zeg. En wat vond ik Typhoon mooi in zijn duet.”

