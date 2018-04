Het regent lovende reacties voor het nieuwe programma van Nick & Simon

Nick & Simon presenteerden gisteravond de allereerste aflevering van het programma ‘Sing it!’, waarin mensen hun liefdevolle boodschap op een bijzondere manier mogen brengen. De kijkers waren erg enthousiast over het muzikale programma.

Of je nu je geliefde ten huwelijk wil vragen, je baas ervan wil overtuigen dat je opslag verdient of voor de hele wereld uit de kast wil komen. in ‘Sing it!’ helpen Nick & Simon iedereen die een bijzondere boodschap wil delen. Zo gingen Nick & Simon gisteren onder andere langs bij Elin en Lisa. De twee meiden vertelden dat hun familie afgelopen jaar geen kerst heeft kunnen vieren omdat hun opa in het ziekenhuis lag. Daar hadden Nick & Simon wel een oplossing voor en zo werd het alsnog een beetje kerst voor de meiden en hun familie. Zelfs in april.

Genoten

De reacties op Twitter waren dan ook erg positief. De meesten hebben genoten van de eerste aflevering van dit muzikale feelgood programma. “Een prima programmering op de zondagavond”, “super mooi al die speciale teksten en hoe het is opgezet”, zeggen de kijkers. Er werden ook heel wat traantjes gelaten door de ontroerende beelden.

Ook is veel lof voor de presentatoren Nick & Simon. Ze doen het volgens de kijkers hartstikke leuk samen. Ze zorgen voor een lach en een traan. Toch blijven de kijkers wel met één vraag zitten: waar halen Nick & Simon toch die inspiratie vandaan voor al die liedjes?

@nickensimon Genoten van #SingIt gisteren. Wat een mooi programma met afwisselende emoties. Top!👍 — Anouk (@Pyjamaatje) April 23, 2018

@nickensimon waar halen jullie je inspiratie vandaan voor al die leuke liedjes?😍 kan niet stoppen met luisteren😂💕 — Iris (@Iertjhuu) April 22, 2018

Vind het nu al helemaal geweldig! Kippenvel #SingIt — Irma van Zeeland (@ZeelandIrma) April 22, 2018

#singit is echt perfect voor de zondagavond! Gewoon fijn feelgood programma 😊 — Jennifer ♡ (@JenniferFK_) April 22, 2018

Niet verwacht, maar toch is het zo: #SingIt van @NickenSimon op is echt een leuk feelgood programma! 😁 De komende weken heeft @SBS6 een prima programmering op de zondagavond. — Rob van den Broek (@rjlvandenbroek) April 22, 2018

#singit wat n ontzettend leuk en mooi programma is dit!! Super mooi al die speciale teksten en hoe alles is opgezet👍👍 — Angelique (@lauano) April 22, 2018

Leuk programma zeg op SBS6!!

Daar word je helemaal blij van!! #singit 😀 — Carla (@Sonja89391161) April 22, 2018

Toevallig met zappen op #SingIt terechtgekomen.. maar het is nog leuk ook.. wat een lieve dingen..

Leuke dingen.. met respect..

Dat mis ik vaak op de commerciële. Maar dit is leuk — sophietje (@dragonflyer1965) April 22, 2018

#SingIt jaaaa leuk!! En blijf vooral doorgaan met die leuke dans-moves mannen 😊👌🏻 #nickensimon — Carola van der Meer (@CarolavdMeer) April 22, 2018

Wat een mooi liedje… wil jij mijn vader zijn. #SingIt vind @nickensimon het ook geweldig leuk doen. #toffegasten — Denise (@DeniseBaan) April 22, 2018

Ik had graag uitgekozen willen zijn, want mán wát een programma! Nu al tranen in m’n ogen #singit @nickensimon — Myrthe (@MyrtheDekkers) April 22, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: ANP