Zó ziet Luana van Oranje-Nassau (13) er nu uit

Het is feest bij de Oranjes: Luana viert vandaag haar dertiende verjaardag. Luana, de oudste dochter van prins Friso en Mabel woont in Londen, dus zal haar verjaardag daar vast ook vieren.

Mabel woont met haar dochters in Londen, maar is nog regelmatig in Nederland te vinden. Zo waren Mabel en haar twee dochters begin dit jaar nog in het land om samen met de familie de verjaardag van prinses Beatrix te vieren. Op de foto’s van deze bijzondere gelegenheid is duidelijk te zien dat Luana al bijna net zo groot is als haar moeder.

Luana op de rug van haar moeder tijdens de wintersport in Lech, 2014:



In Nederland voor de verjaardag van oma Beatrix:



Beeld: ANP.