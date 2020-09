Arjen Lubach presenteert carnavalsalbum: “Covid hier, Covid daar, wat doet Barry Atsma daar?”

De coronacrisis wil niet zeggen dat het carnaval niet doorgaat, in tegendeel zelfs. In veel steden in het zuiden van Nederland gaat de feestvreugde hoe dan ook door, maar kleinschalig en anders. Satiricus Arjen Lubach verzon voor Zondag met Lubach alvast de nieuwe carnavalskrakers.

De 2e aflevering van het mogelijk laatste seizoen van Zondag met Lubach werd zondagavond door ruim 1,5 miljoen mensen bekeken. Daarmee stond hij op de derde plek van best bekeken programma’s van de avond volgens Stichting Kijkonderzoek.

‘Hugo is de app al klaar?’

Vooral het item waarin een aantal bestaande (carnavals)nummers in een ‘coronajasje’ werden gestoken, is goed bekeken. In het album ‘Carnaval infectie festival’ met de slogan ‘Carnaval 2021 vier je thuis!’ komen nummers voorbij als: ‘Ik zit met Diederik Gommers op een waterbrommer’ van de Gebroeders Ko, en lijkt het nummer van Claudia de Breij zich perfect te lenen voor de tekst: ‘Als er een virus komt, en als je dan moet niezen, mag dat dan in je mouw?’.

Ook populair: ‘Covid hier, Covid daar. Kinderen vormen geen gevaar. Covid hier, Covid daar. Iedereen een tussenjaar. Covid hier, Covid daar. Hugo is de app al klaar? Covid hier, Covid daar. Wat doet Barry Atsma daar?’.

Rutte en Ferd

Ook premier Mark Rutte komt voorbij in het carnavalsalbum. De carnavalhit ‘Bloemmetjesgordijn’ van Wim Kersten is omgedoopt tot: ‘Weet je waar haast niemand meer voor pleit? Groepsimmuniteit! Groepsimmuniteit!’.

Voor het fragment is er gebruikgemaakt van Rutte’s tv-toespraak in maart over groepsimmuniteit. Ook zien we Ferd Grapperhaus, die onlangs door het stof ging vanwege foto’s waarop hij knuffelend met zijn schoonmoeder te zien was. ‘Och was ik maar bij moeder thuis gebleven’ is nu: ‘Oh was ik maar van moeder afgebleven’.

